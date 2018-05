I futures USA preannunciano un avvio con segno piÃ¹

(Teleborsa) - Si mostrano in rialzo, a meno di un'ora dall'apertura di Wall Street, i futures sui principali indici azionari statunitensi, lasciando presagire un avvio positivo per la Borsa di New York. Sul risultato positivo influiscono i passi in avanti verso un accordo risolutivo della guerra commerciale USA-Cina, a seguito dei significativi progressi degli ultimi giorni.



Sul fronte macro si attende l'indice FED di Richmond alle ore 16 italiane. Non sono previsti, per oggi 22 maggio, ulteriori dati rilevanti.



In attesa dell'opening bell, guadagna lo 0,39% il future sul Nasdaq, mentre sale dello 0,21% quello sull'S&P 500 e dello 0,24% quello sul Dow Jones.

