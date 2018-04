I futures USA scelgono la via dei rialzi

(Teleborsa) - L'ottimismo per la nuova stagione delle trimestrali sostiene il sentiment di Wall Street.



I futures sui principali indici statunitensi hanno infatti intrapreso la via dei guadagni dopo qualche tentennamento dovuto ai mai sopiti timori per una guerra commerciale e alle recenti tensioni tra Stati Uniti e Russia sulla questione siriana.



L'earning season si è aperta nel migliore dei modi: ieri la prima "big" ad alzare il velo sul bilancio, Blackrock, si è ampiamente dimostrata all'altezza della aspettative e così anche JP Morgan, Citigroup e Wells Fargo.



Scarna l'agenda macroeconomica che prevede solo la fiducia dei consumatori elaborata dall'Università del Michigan.



A più di mezz'ora dall'opening bell i futures sull'S&P500, sul Nasdaq e sul Dow Jones avanzano dello 0,40%.

