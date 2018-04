I mercati asiatici avviano la settimana a passo lento

(Teleborsa) - Partenza debole per le principali borse asiatiche che avviano l'ottava all'insegna della prudenza. L'indice Nikkei della piazza di Tokyo ha chiuso gli scambi in calo dello 0,40% a 22.074,43 punti mentre il più ampio Topix lima lo 0,10% a 1.749,39 punti.



Dal fronte macro, il settore manifatturiero in Giappone, si espande a un ritmo più veloce nel mese di aprile.



Tra le borse cinesi, segno meno per Shanghai (-0,36%) e Shenzhen (+1,49%). Seul cede lo 0,21% mentre Taiwan perde lo 076%.



Tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, Hong Kong cede lo 0,36%, seguita da Jakarta -0,60% e Singapore (-0,16%). Frazionali i cali di Kuala Lumpur che scivola dello 0,28%, mentre Bangkok arretra dello 0,17%.



Altrove, Mumbay avanza dello 0,24% e Sydney dello 0,21%.







