I mercati europei perdono smalto. GiÃ¹ auto e banche

(Teleborsa) - Si indeboliscono i principali listini del Vecchio Continente, con la delicata questione dei dazi e commercio internazionale che continua a destare incertezza tra gli investitori. Su questo fronte, è arrivato il primo avvertimento sui conti di bilancio da parte di un'azienda europea legato alla guerra commerciale. Si tratta della tedesca Daimler che stima utili 2018 lievemente in calo rispetto all'anno scorso a causa dell'aumento dei dazi doganali deciso da Cina e USA.



Giornata ricca di importanti appuntamenti. Tra questi, la riunione della Bank of England (BoE). La maggior parte degli analisti si aspetta una conferma dell'attuale politica monetaria, che potrebbe invece essere rivista nel meeting di agosto. Sul fronte macroeonomico, focus sulla fiducia dei consumatori nell'Eurozona, in uscita nel pomeriggio.



I ministri delle Finanze della zona euro si riuniranno oggi per stabilire le modalità di uscita della Grecia dal piano di salvataggio, mentre entra nel vivo il meeting OPEC a Vienna.



L'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,155. Lieve calo dell'oro, che scende a 1.264,4 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,94%) si attesta su 65,09 dollari per barile.



Balza in alto lo spread, posizionandosi 226 punti base, con un incremento di 9 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,63%.



Tra le principali Borse europee fiacca Francoforte, con un decremento dello 0,33%. Guadagno moderato per Londra, +0,34% mentre Parigi, segna un quasi nulla di fatto. A Milano, si muove sotto la parità il FTSE MIB, che scende a 21.977 punti, con uno scarto percentuale dello 0,65%.



Si distinguono a Piazza Affari i settori chimico (+1,08%), beni per la casa (+0,69%) e materie prime (+0,62%). Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti bancario (-1,21%), automotive (-1,12%) e servizi finanziari (-0,87%).



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, Moncler avanza dell'1,18%.



Piccoli passi in avanti per Recordati, che segna un incremento marginale dello 0,84%.



Giornata moderatamente positiva per Tenaris, che sale di un frazionale +0,64%.



Le peggiori performance, invece, si registrano sulle banche come BPER, che ottiene -2,66%. Pesante UBI Banca, che segna una discesa di ben -2,18 punti percentuali. Soffre Banco BPM, che evidenzia una perdita dell'1,69%.



Nel settore auto, sotto pressione Fiat Chrysler, con un forte ribasso dell'1,84%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, OVS (+8,01%), SOL (+1,78%), Banca Farmafactoring (+1,23%) e Piaggio (+1,15%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Fincantieri, che continua la seduta con -2,47%.

