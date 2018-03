I ricavi record non bastano a Saes Getters: titolo giÃ¹ dopo il bilancio

(Teleborsa) - Ricavi in crescita e outlook ottimista per Saes Getters , oggi all'appuntamento con il bilancio 2017.



Il produttore di componentistica elettronica ha chiuso l'esercizio con un utile netto di 13,9 milioni di euro, in lieve calo rispetto ai 14 milioni messi a bilancio nell'esercizio precedente a causa di svalutazioni al netto delle quali il risultato sarebbe in crescita del 76% a 24,6 milioni.



Accelerano Ebitda (+41%) a 50 milioni di euro e l'utile operativo (+53%) a 40 milioni di euro, mentre il fatturato complessivo tocca la cifra record di 244,9 milioni, segnando un miglioramento del 23,5%.



Proposto un dividendo di 0,70 euro sia per azione ordinaria, sia per azione di risparmio.



"L'inizio dell'esercizio 2018 conferma le favorevoli condizioni di mercato dell'anno precedente e prevediamo che il Gruppo continui a crescere, malgrado l'indebolimento del dollaro nei confronti dell'euro" ha commentato il Presidente di Saes Getters, Massimo della Porta.



Accoglienza negativa del mercato ai conti da poco diffusi: le azioni della società hanno accelerato al ribasso sul listino milanese e mostrano ora una discesa del 4,26%.

