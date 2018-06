Iberia, primo Airbus A350-900

(Teleborsa) - Iberia riceve il primo di 16 Airbus A350 XWB (Extra Wide Body) ordinati, diventando così il 18° vettore a operare il più moderno ed efficiente bimotore widebody al mondo. La compagnia spagnola è membro fondatore di IAG (International Consolidated Airlines Group), holding multinazionale anglo-spagnola con sede legale a Madrid e sede operativa a Londra. IAG è nata il 21 gennaio 2011 dalla fusione delle compagnie aeree di bandiera di Regno Unito e Spagna, ovvero British Airways e Iberia, cui si sono aggiunte altre aerolinee prevalentemente spagnole, britanniche e l'irlandese Aer Lingus.



In base al fatturato 2015, IAG è la sesta compagnia aerea più grande al mondo e la terza in Europa. IAG è quotata presso il FTSE 100 della London Stock Exchange dal 24 gennaio 2011 e presso l'IBEX-35 della Borsa di Madrid dal 1º aprile 2011 oltre che nelle borse regionali di Barcellona, Valencia e Bilbao.



L'aeromobile è il primo A350-900 ad essere dotato dell'ultimo "pacchetto" di incremento delle prestazioni, che comprende nuovo profilo aerodinamico delle ali con elementi che ne permettono piccole torsioni, alette più estese alle estremità alari e più elevata capacità di peso massimo al decollo, in grado perciò di offrire performance senza pari sul network di Iberia. L'aeromobile dispone di una configurazione Premium a tre classi, con 348 posti totali, di cui 31 in Business Class, trasformabili in full lie-flat bed, 24 in Premium Economy Class e 293 in Economy Class.



"Siamo molto lieti di ricevere il nostro primo A350, un aeromobile che rappresenta perfettamente l'efficienza e la modernità che sono alla base del successo della nuova Iberia - dichiarato Luis Gallego, Presidente di Iberia - e se in questi ultimi anni ci siamo trasformati per sopravvivere, ora la trasformazione è all'insegna dell'eccellenza, un nuovo corso rappresentato egregiamente da questo aeromobile".



"Il rapporto di lunga data tra Airbus e Iberia è per noi motivo di grande orgoglio - ha detto Tom Enders, CEO di Airbus - così come lo è la consegna del suo primo A350-900. Iberia è stata membro fondatore di IAG, un gruppo che – con questa consegna – opera con successo ogni membro della nostra famiglia di aeromobili commerciali, dall'A318 al più grande A380 e, ora, anche il più moderno A350. Congratulazioni ai team di Iberia e IAG".



Al fine di ridurre il suo impatto ambientale, il volo di consegna dell'A350 da Tolosa a Madrid è alimentato con una miscela di carburante sostenibile.



L'A350 XWB è caratterizzato dal più avanzato design aerodinamico, fusoliera e ali in fibra di carbonio e nuovi motori Rolls-Royce Trent XWB estremamente efficienti. Insieme, queste tecnologie si traducono in livelli di efficienza operativa senza pari, vale a dire una riduzione del 25% dei consumi di carburante e delle emissioni di CO2 e costi di manutenzione significativamente più bassi. La cabina dell'A350 XWB, la prima a beneficiare del brand "Airspace by Airbus", offre ai passeggeri e all'equipaggio i massimi livelli di comfort, di benessere e di tecnologia.



A oggi, Airbus ha registrato 847 ordini fissi per l'A350 XWB da parte di 44 clienti in tutto il mondo, rendendolo già uno degli aeromobili widebody di maggiore successo di sempre.





