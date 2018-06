IEG, COTRI e EAGLE insieme al Chengdu Travel Trade Market

(Teleborsa) - Europe Asia Global Link Exhibitions (EAGLE) - società di Italian Exhibition Group (IEG) e VNU Exhibitions Asia - e China Outbound Tourism Research Institute (COTRI) hanno siglato un accordo di collaborazione per Travel Trade Market (TTM), la nuova manifestazione dedicata al turismo di EAGLE che debutterà a Chengdu, città situata nel Sud-Ovest della Cina.



L'evento si svolgerà dal 5 al 7 settembre 2018. La collaborazione interesserà una serie di avvenimenti organizzati da COTRI: il più importante istituto di ricerca indipendente a livello mondiale nel campo della consulenza, ricerca, informazione, formazione e valutazione della qualità in relazione al mercato cinese del turismo outbound. Nell'ambito dell'Anno del turismo UE-Cina (ECTY), ed una serie di attività promozionali reciproche e di cooperazione in relazione al programma per i buyer cinesi dell'evento fieristico, l'obiettivo rimane quello di promuovere diverse destinazioni europee nelle città cinesi di seconda fascia.



Chengdu Travel Trade Market insieme a TTG TRAVEL EXPERIENCE (il più importante marketplace turistico in Italia) e Shanghai World Travel Fair (la maggiore fiera dei viaggi nella Cina orientale) fanno parte di una rete creata per facilitare la comunicazione all'interno dell'industria turistica mondiale come valore aggiunto per i suoi clienti e partner in tutto il mondo.

