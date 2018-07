Il bilancio di Citigroup non convince: titolo a picco a Wall Street

(Teleborsa) - La crescita degli utili non basta a Citigroup, in forte calo a Wall Street nel giorno della presentazione del bilancio.



La big bank americana ha chiuso il secondo trimestre con profitti pari a 4,49 miliardi di dollari, o 1,63 dollari ad azione, in aumento del 16% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e al di sopra degli 1,56 dollari attesi dagli analisti.



Sotto il consensus (di 18,51 miliardi di dollari), invece, i ricavi, migliorati del 2% a quota 18,47 miliardi.



Il forte calo dei ricavi da prestiti alle imprese (-20%) e i deludenti risultati a livello di trading e depositi sono stati bilanciati dalla crescita della clientela e dalle attività globali.

