Il centesimo Ariane 5 partirÃ  da Kourou il 25 settembre

(Teleborsa) - E' stata riprogrammata per il 25 settembre 2018 la centesima missione del razzo vettore europeo Ariane 5 dell'ESA (Agenzia Spaziale Europea), che porterà in orbita il satellite per telecomunicazioni Horizons 3e di Intelsat, un carico utile di 6,5 tonnellate. Il lancio avverrà dalla piattaforma ELA-3 del centro spaziale di Kourou nella Guyana Francese.



Una tappa storica per il vettore che viene spinto, nella fase di distacco e in quella iniziale di volo, dai razzi propulsori ausiliari laterali (booster) costruiti in Italia da Avio , ciascuno dei quali brucia in poco più di due minuti 240 tonnellate di propellente solido. Sono proprio i due booster, grazie agli ugelli mobili, a spingere il lanciatore lungo la corretta traiettoria balistica.

