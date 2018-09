Il comparto alimentare a Piazza Affari in territorio positivo (+1,27%)

(Teleborsa) - Scambi in rialzo per l'indice del settore alimentare italiano che segue l'andamento prudente evidenziato dall'EURO STOXX Food & Beverage.



Il FTSE Italia Food & Beverage ha aperto a 84.232,07 in aumento di 1.062,14 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto il settore Alimentare europeo prosegue con cautela a 563,64, dopo aver avviato la seduta a 561,78.



Tra i titoli del FTSE MIB, balza in avanti Campari, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,52%.



Tra le small-cap di Milano, effervescente la Doria, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,43%.



Sostenuta Massimo Zanetti Beverage, con un discreto guadagno dell'1,60%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA