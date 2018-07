Il Comparto alimentare a Piazza Affari mostra qualche piccolo spunto rialzista (+0,28%), andamento tentennante per la Doria (+0,90%)

(Teleborsa) - Buona tenuta per l'indice del settore alimentare italiano che evidenzia un andamento poco migliore dell'EURO STOXX Food & Beverage.



Il FTSE Italia Food & Beverage ha aperto a 83.767,78, in rialzo dello 0,28% rispetto alla vigilia, in raffronto al settore Alimentare europeo che consolida su 594,67.



Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, allunga timidamente il passo Parmalat, che tratta con un modesto progresso dello 0,86%.



Tra i titoli a bassa capitalizzazione del comparto alimentare, scambia di poco sopra la parità la Doria che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,90%.

