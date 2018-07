Il Comparto bancario a Piazza Affari dÃ  qualche segnale positivo (+0,63%)

(Teleborsa) - Giornata in moderato rialzo per il settore bancario italiano, che termina gli scambi sui livelli di chiusura di ieri, allineato con l'EURO STOXX Banks.



Il FTSE Italia Banks ha aperto a 10.405,99, in recupero dello 0,63%, rispetto ai livelli della vigilia, mentre l'indice bancario europeo mostra un incremento dello 0,51% a 113,73.



Tra i titoli del FTSE MIB, punta con decisione al rialzo la performance di Fineco, con una variazione percentuale dell'1,30%.



Bene UBI Banca, con un rialzo dell'1,28%.



Seduta positiva per Banco BPM, che avanza bene e porta a casa un +1,12%.



Tra le azioni del Ftse MidCap, nuovo spunto rialzista per Credem, che guadagna bene e porta a casa un +1,88%.



Allunga timidamente il passo Banca MPS, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,73%.



Piccolo spunto rialzista per Banca Popolare di Sondrio, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,55%.



Tra le small-cap di Milano, seduta decisamente positiva per Banca Finnat, che ha terminato in rialzo del 4,23%.



Composto rialzo per Banca Profilo, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,90%.



Brilla Banco di Desio e della Brianza, chiudendo la seduta con un aumento del 3,79%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA