Il comparto bancario a Piazza Affari Ã¨ in territorio positivo (+1,36%), si concentrano gli acquisti su Banca MPS

(Teleborsa) - Scambi in positivo per il settore bancario italiano che segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dall'EURO STOXX Banks.



Il FTSE Italia Banks ha aperto a 8.864,13 in crescita dell'1,36%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice bancario europeo si è mosso all'insegna della cautela a 104,44, dopo aver avviato la seduta a 104,15.



Tra le Blue Chip di Piazza Affari dell'indice bancario, grande giornata per UBI Banca, che mette a segno un rialzo del 3,03%.



Ottima performance per Mediobanca, che ha chiuso in rialzo del 2,77%.



Seduta decisamente positiva per Intesa Sanpaolo, che ha terminato in rialzo del 2,04%.



Tra le azioni del Ftse MidCap, brilla Banca MPS, chiudendo la seduta con un aumento del 3,19%.



Risultato positivo per Banca Popolare di Sondrio, che lievita dell'1,19%.



Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, effervescente Banco Sardegna Risp, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 3,08%.



Rialzo marcato per Banca Finnat, che archivia la sessione in utile dell'1,88% sui valori precedenti.



Apprezzabile rialzo per Banco di Desio e della Brianza, in guadagno dell'1,49% sui valori precedenti.

