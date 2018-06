Il Comparto bancario a Piazza Affari interrompe la serie di tre ribassi consecutivi (+1,40%)

(Teleborsa) - Andamento positivo per il comparto bancario a Piazza Affari, nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall'EURO STOXX Banks.



Il settore bancario italiano ha aperto a 9743,39, con una performance positiva dell'1,40%. l'Indice bancario europeo si è mosso all'insegna della cautela chiudendo a 109,55, dopo aver avviato la seduta a 108,99.



Tra le azioni più importanti dell'indice bancario di Milano, punta con decisione al rialzo la performance di Intesa Sanpaolo, con una variazione percentuale dell'1,97%.



Tonica Unicredit che evidenzia un bel vantaggio dell'1,43%.



In luce Banco BPM, con un ampio progresso dell'1,13%.



Tra le mid-cap italiane, vigoroso rialzo per doBank, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,50%.



Andamento positivo per Credito Valtellinese, che avanza di un discreto +1,77%.



Ben comprata Credem, che segna un forte rialzo dell'1,29%.



Tra le azioni del Ftse SmallCap, grande giornata per Banca Profilo, che mette a segno un rialzo del 2,92%.



Vola Banca Carige, con una marcata risalita del 2,56%.



Banco di Desio e della Brianza avanza dell'1,46%.

