Il Comparto bancario a Piazza Affari marcia in positivo (+1,41%)

(Teleborsa) - Il FTSE Italia Banks si è mosso all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dall'indice bancario europeo.



L'indice dei titoli bancari in Italia ha aperto a 10273,54, e si è poi portato a quota 10337,44, in aumento dell'1,41% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice EURO STOXX Banks archivia la seduta in territorio positivo a 112,6, dopo aver avviato la seduta a 111,45.



Nel listino principale, brilla Bper, chiudendo la seduta con un aumento del 7,36%.



Vola Banco Bpm, con una marcata risalita del 3,35%.



Brilla Mediobanca, con un forte incremento (+2,53%).



Tra le mid-cap italiane, effervescente Credem, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 3,51%.



Seduta senza slancio per Credito Valtellinese, che riflette un moderato aumento dello 0,71%.



Bilancio decisamente positivo per Banca Popolare Sondrio, che vanta un progresso dell'1,93%.



Tra le small-cap di Milano, protagonista Banco Sardegna Risp, tra i titoli del FTSE Italia All-Share, che chiude la seduta con un rialzo del 2,27%.



Piccolo passo in avanti per Banca Profilo, che mostra un progresso dello 0,71%.

