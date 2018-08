Il comparto bancario a Piazza Affari si muove in territorio positivo (+1,24%), guizzo positivo per Unicredit

(Teleborsa) - Andamento tonico per il settore bancario italiano, grazie alla scia positiva disegnata dall'EURO STOXX Banks.



Il FTSE Italia Banks ha aperto a 10.157,19, con un incremento di 124,83 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice bancario europeo termina la seduta a 114,08, dopo aver avviato la seduta a 113,36.



Tra i titoli del FTSE MIB, protagonista Unicredit, che chiude la seduta con un rialzo del 2,88%.



Seduta vivace per UBI Banca, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,42%.



Risultato positivo per Fineco, che lievita dell'1,36%.



Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, brillante rialzo per Banca MPS, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,15%.



Rialzo marcato per Credem, che archivia la sessione in utile dell'1,46% sui valori precedenti.

