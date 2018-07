Il Comparto Beni e servizi per l'industria a Milano prosegue la serie di quattro rialzi consecutivi (+1,15%)

(Teleborsa) - Andamento tonico per il comparto Beni e servizi per l'industria a Milano, grazie alla scia positiva disegnata dall'EURO STOXX Industrial Goods & Services.



Il settore infrastrutture e impiantistica in Italia ha aperto a 35.759,77, con un incremento di 413,12 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica termina la seduta a 844,93, dopo aver avviato la seduta a 835,15.



Tra le azioni italiane a grande capitalizzazione dell'indice beni industriali, grande giornata per CNH Industrial che mette a segno un rialzo del 2,33%.



Ottima performance per Prysmian, che ha chiuso in rialzo del 2,21%.



Controllato progresso per Atlantia che chiude in salita dello 0,68%.



Tra i titoli a media capitalizzazione del comparto beni industriali, seduta decisamente positiva per Fincantieri che ha terminato in rialzo del 7,34%.



Brilla Biesse, chiudendo la seduta con un aumento del 2,12%.



Bene Sias, con un rialzo dell'1,56%.



Tra i titoli a bassa capitalizzazione dell'indice beni industriali, effervescente Fiera Milano, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 2,07%.



Protagonista Poligraf. S. F, tra i titoli del FTSE Italia Star, che chiude la seduta con un rialzo del 2,03%.



Brillante rialzo per Tesmec, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,01%.

