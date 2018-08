Il comparto beni industriali a Milano in forte ribasso (-1,65%)

(Teleborsa) - Il Settore infrastrutture e impiantistica continua la seduta all'insegna delle vendite nonostante la cautela evidenziata dall'EURO STOXX Industrial Goods & Services.



Il FTSE Italia Industrial Goods & Services ha chiuso a quota 33.867,78, in contrazione di 566,97 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica si è mosso in tono cautamente positivo a 861,22, dopo aver avviato la seduta a 860,43.



Nel listino principale, affonda sul mercato Atlantia, che alla chiusura soffre con un calo del 3,81%.



Seduta molto negativa per CNH Industrial, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,03%.



Ribasso per Prysmian, che chiude la seduta con una flessione dell'1,30%.



Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, seduta in ribasso per Interpump, che porta a casa un decremento dell'1,72%.



Sottotono Sias, che chiude la seduta con un calo dell'1,70%.



Debole la giornata per Cerved Group, che porta a casa un calo dello 0,69%.



Tra i titoli a bassa capitalizzazione dell'indice beni industriali, giornata da dimenticare per D'Amico, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,48% sui valori precedenti.



Aggressivo ribasso per Servizi Italia, che flette in maniera scomposta, archiviando la sessione con una perdita del 2,28%.



Risultato negativo per Biancamano, con una flessione dell'1,47%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA