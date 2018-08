Il comparto beni industriali a Milano procede in negativo (-1,81%)

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il settore infrastrutture e impiantistica, dopo un esordio in lieve salita dell'EURO STOXX Industrial Goods & Services.



Il FTSE Italia Industrial Goods & Services ha aperto a quota 34.250,66 con un ribasso dell'1,81%, rispetto alla chiusura precedente. In lieve salita l'indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica che viaggia a 855,81, dopo un inizio di seduta a 851,21.



Tra le azioni più importanti dell'indice beni industriali di Milano, retrocede molto Atlantia, che esibisce una variazione percentuale negativa del 8,48%. A pesare il crollo del Ponte Morandi a Genova mentre è stata istituita una Commissione ispettiva da parte del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture per fare chiarezza sul disastro.





Tra le mid-cap italiane, in forte ribasso Sias, che mostra un disastroso -3,92%.



In caduta libera ASTM, che affonda del 3,35%.



Tra i titoli a bassa capitalizzazione del comparto beni industriali, a picco Fiera Milano, che presenta un pessimo -5,87%.



Pesante Biancamano, che segna una discesa di ben -4,36 punti percentuali.



Seduta drammatica per Autostrade Meridionali, che crolla del 3,70%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA