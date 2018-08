Il comparto beni industriali a Milano si muove in lieve rialzo (+0,35%), seduta effervescente per Bastogi

(Teleborsa) - Partenza moderatamente positiva per il settore infrastrutture e impiantistica, che si muove poco sopra i livelli di chiusura di ieri, nonostante l'andamento piatto dell'EURO STOXX Industrial Goods & Services, che non mostra variazioni di rilievo.



Il FTSE Italia Industrial Goods & Services ha aperto a 37.834,59, in recupero dello 0,35%, rispetto ai livelli della vigilia, mentre l'indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica viaggia a 868,32 senza sensibili variazioni.



Tra le azioni più importanti dell'indice beni industriali di Milano, punta con decisione al rialzo la performance di CNH Industrial, con una variazione percentuale dell'1,89%.



In luce Leonardo, con un ampio progresso dell'1,85%.



Tra i titoli a media capitalizzazione del comparto beni industriali, bene Aeroporto di Bologna, con un rialzo dell'1,31%.



Andamento positivo per IMA, che avanza di un discreto +1,25%.



Piccolo passo in avanti per Zignago Vetro, che mostra un progresso dello 0,98%.



Tra i titoli a bassa capitalizzazione dell'indice beni industriali, ottima performance per Bastogi, che scambia in rialzo del 2,55%.



Acquisti a piene mani su Irce, che vanta un incremento del 2,31%.



Ben comprata Cofide, che segna un forte rialzo dell'1,09%.

