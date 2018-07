Il Comparto chimico italiano continua sulla scia ribassista rappresentata da sei cali consecutivi (-1,58%)

(Teleborsa) - Segno meno per il comparto chimico italiano a dispetto dell'andamento tonico evidenziato dall'EURO STOXX Chemicals.



L'indice delle società italiane appartenenti al settore chimico ha chiuso a quota 18.837,55 in calo di 303,3 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto il settore Chimico europeo chiude in positivo a 1.076,88, dopo aver avviato la seduta a 1.077,34.



Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, ribasso scomposto per Aquafil, che archivia la sessione con una perdita secca del 3,57% sui valori precedenti.



Ribasso per Isagro, che chiude la seduta con una flessione dell'1,23%.

