Il comparto chimico italiano Ã¨ in territorio positivo (+0,88%), andamento sostenuto per SOL

(Teleborsa) - Scambi in positivo per l'indice del settore chimico che segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dall'EURO STOXX Chemicals.



Il FTSE Italia Chemicals ha aperto a 19.622,31 in crescita dello 0,88%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto il settore Chimico europeo si è mosso all'insegna della cautela a 1.098,52, dopo aver avviato la seduta a 1.094,7.



Tra le azioni del Ftse MidCap, nuovo spunto rialzista per SOL, che guadagna bene e porta a casa un +1,3%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA