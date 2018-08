Il comparto chimico italiano in forte ribasso (-1,93%)

(Teleborsa) - Si muove in territorio negativo l'indice del settore chimico a dispetto della cautela evidenziata dall'EURO STOXX Chemicals.



Il FTSE Italia Chemicals ha chiuso a quota 19.323,12 in contrazione di 379,6 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto il settore Chimico europeo è risultato stabile a 1.105,75, dopo aver avviato la seduta a 1.107,49.



Tra le mid-cap italiane, sottotono SOL, che chiude la seduta con un calo dell'1,49%.



Tra le small-cap di Milano, aggressivo avvitamento per Aquafil, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,72% sui valori precedenti.

