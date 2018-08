Il comparto chimico italiano procede in negativo (-1,64%), SOL si muove verso il basso

(Teleborsa) - Si è mosso verso il basso l'indice del settore chimico, dopo un esordio in lieve salita dell'EURO STOXX Chemicals.



Il FTSE Italia Chemicals ha chiuso a quota 19.005,82 con un ribasso dell'1,64%, rispetto alla chiusura precedente. In lieve salita il settore Chimico europeo che si ferma a 1.101,74, dopo un inizio di seduta a 1.096,81.



Tra le azioni del Ftse MidCap, ribasso scomposto per SOL, che archivia la sessione con una perdita secca del 3,16% sui valori precedenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA