Il Comparto degli articoli personali e casalinghi in Italia marcia in positivo (+1,15%)

(Teleborsa) - Il Settore Beni personali e casalinghi a Milano si muove all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dall'EURO STOXX Personal & Household Goods.



Il FTSE Italia Personal & Household Goods ha aperto a 85.197,9, e si è poi portato a quota 85.891,53, in aumento dell'1,15% rispetto alla chiusura precedente. Intanto il comparto beni personali e casalinghi europeo prosegue in territorio positivo a 875,7, dopo aver avviato la seduta a 870,61.



Tra le azioni italiane a grande capitalizzazione dell'indice beni per la casa, apprezzabile rialzo per Moncler, in guadagno dell'1,57% sui valori precedenti.



Bilancio decisamente positivo per Ferragamo, che vanta un progresso dell'1,19%.



Tra le mid-cap italiane, grande giornata per Brunello Cucinelli, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,21%.



Svetta Technogym che segna un importante progresso del 4,63%.



Buona performance per OVS che cresce dell'1,20%.



Tra le small-cap di Milano, ottima performance per Stefanel, che scambia in rialzo del 3%.



Sostenuta Safilo, con un discreto guadagno dell'1,76%.



Buoni spunti su Csp Int Ind Calze, che mostra un ampio vantaggio dell'1,65%.

