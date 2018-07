Il Comparto del commercio in Italia interrompe la serie di tre rialzi consecutivi (-0,34%)

(Teleborsa) - Leggermente negativo il settore vendite al dettaglio, mostrando un andamento simile all'EURO STOXX Retail.



Il comparto del commercio in Italia ha terminato la seduta a quota 137.961,42, con un decremento dello 0,34% rispetto alla chiusura della vigilia, mentre il comparto vendite al dettaglio europeo chiude a 523,39, dopo aver avviato gli scambi a 525,35.



Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, seduta in ribasso per Basicnet, che porta a casa un decremento dell'1,92%.



Debole la giornata per Damiani, che porta a casa un calo dello 0,85%.

