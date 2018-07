Il Comparto del commercio in Italia marcia in positivo (+0,92%)

(Teleborsa) - Il Settore vendite al dettaglio italiano si è mosso all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dall'EURO STOXX Retail.



Il FTSE Italia Retail ha aperto a 135.260,69, e si è poi portato a quota 136.371,95, in aumento dello 0,92% rispetto alla chiusura precedente. Intanto il comparto vendite al dettaglio europeo archivia la seduta in territorio positivo a 527,95, dopo aver avviato la seduta a 525,2.



Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, balza in avanti Marr, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,05%.



Tra le azioni del Ftse SmallCap, piccolo passo in avanti per Unieuro, che porta a casa un misero +0,69%.



Seduta vivace per Ivs Group, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,89%.



Risultato positivo per Damiani, che lievita dell'1,07%.

