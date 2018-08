Il comparto del commercio in Italia mostra qualche piccolo spunto rialzista (+0,36%)

(Teleborsa) - Buona tenuta per il settore vendite al dettaglio che evidenzia un andamento poco superiore all'EURO STOXX Retail.



Il FTSE Italia Retail ha aperto a 139.508,72, in rialzo dello 0,36% rispetto alla vigilia, in raffronto al comparto vendite al dettaglio europeo che consolida su 518,19.



Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, composto rialzo per Marr, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,75%.



Tra le azioni del Ftse SmallCap, prepotente rialzo per Eprice, che archivia la sessione con una salita bruciante del 6,82% sui valori precedenti.



Controllato progresso per Damiani, che chiude in salita dello 0,66%.

