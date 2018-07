Il Comparto del commercio in Italia mostra qualche piccolo spunto rialzista (+0,65%), notevole balzo in avanti per Eprice

(Teleborsa) - Buona tenuta per il settore vendite al dettaglio che evidenzia un andamento poco superiore all'EURO STOXX Retail.



Il FTSE Italia Retail ha aperto a 140.266,81, in rialzo dello 0,65% rispetto alla vigilia, in raffronto al comparto vendite al dettaglio europeo che consolida su 528,87.



Tra i titoli a bassa capitalizzazione del comparto vendite al dettaglio, prepotente rialzo per Eprice, che archivia la sessione con una salita bruciante del 3,98% sui valori precedenti.



Balza in avanti Ivs Group, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,70%.



Vigoroso rialzo per Unieuro, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,53%.

