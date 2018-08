Il comparto del commercio in Italia mostra una performance modesta (+0,53%)

(Teleborsa) - Lieve rialzo per il settore vendite al dettaglio, che si attesta sulla linea di parità. Brilla, invece, l'EURO STOXX Retail.



Il FTSE Italia Retail ha aperto a quota 138.707,95, per portarsi a 139.610,38, in rialzo di 738,08 punti rispetto alla chiusura di ieri, mentre il comparto vendite al dettaglio europeo avanza dell'1,56% a 528,5.



Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, punta con decisione al rialzo la performance di Marr, con una variazione percentuale dell'1,42%.



Tra le small-cap di Milano, controllato progresso per CHL, che chiude in salita dello 0,85%.

