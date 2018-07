Il Comparto immobiliare italiano mostra segnali di resistenza (+0,21%)

(Teleborsa) - Andamento moderato per l'indice delle società immobiliari in Italia, che si muove in lieve rialzo rispetto alla chiusura di ieri, facendo meglio dell'indice EURO STOXX che viaggia sottotono.



Il FTSE Italia Real Estate REITs ha aperto a 12.809,95, in recupero dello 0,21% rispetto ai livelli della vigilia, mentre l'indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione registra un decremento dello 0,23% a 382,54.



Tra le small-cap di Milano, seduta positiva per Nova Re, che avanza bene dell'1,99%.

