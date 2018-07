Il Comparto immobiliare italiano prosegue la serie positiva iniziata mercoledÃ¬ scorso (+1,67%)

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per il comparto immobiliare italiano, che sorpassa l'indice EURO STOXX, in lieve salita, con un guadagno di 1,16 punti.



Intanto l'indice delle società immobiliari in Italia ha guadagnato l'1,67%, dopo un inizio di giornata a 12.571,34.



Tra le azioni del Ftse MidCap, seduta decisamente positiva per IGD, che ha terminato in rialzo del 3,07%.



Bene Beni Stabili, con un rialzo dell'1,54%.



Tra le small-cap di Milano, brilla Brioschi, chiudendo la seduta con un aumento del 2,24%.



Seduta positiva per Aedes, che avanza bene e porta a casa un +1,83%.



Nuovo spunto rialzista per Industria e Innovazione, che guadagna bene e porta a casa un +1,39%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA