Il Comparto media dell'Italia in forte ribasso (-1,76%)

(Teleborsa) - Il Settore Entertainment & Media a Piazza Affari continua la seduta all'insegna delle vendite nonostante la cautela evidenziata dall'EURO STOXX Media.



Il FTSE Italia Media ha aperto a quota 10863,27, in contrazione di -192,6 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice del settore Media europeo prosegue in tono cautamente positivo a 222,64, dopo aver avviato la seduta a 223,14.



Tra le azioni italiane a grande capitalizzazione dell'indice media, si muove in profondo rosso Mediaset, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,08% sui valori precedenti.



Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, aggressivo ribasso per Rai Way, che passa di mano in perdita del 2,19%.



Fiacca RCS, che mostra un piccolo decremento dello 0,72%.



Tra i titoli a bassa capitalizzazione del comparto media, ribasso scomposto per Giglio Group, che esibisce una perdita secca del 4,55% sui valori precedenti.



Pesante Mediacontech, che segna una discesa di ben -2,11 punti percentuali.

