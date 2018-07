Il Comparto media dell'Italia prosegue la serie positiva iniziata mercoledÃ¬ scorso (+1,63%)

(Teleborsa) - Si muove a passi da gigante il comparto media dell'Italia che fa anche meglio dell'EURO STOXX Media, con un guadagno di 173,21 punti, archiviando la giornata a quota 10.796,55.



L'indice del settore Media europeo intanto guadagna 1,76 punti, dopo un incipit a quota 222,93.



Tra le azioni più importanti dell'indice media di Milano, seduta vivace per Mediaset, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,88%.



Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, composto rialzo per Rai Way, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,60%.



Controllato progresso per RCS, che chiude in salita dello 0,55%.



Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, prepotente rialzo per Mondadori, che archivia la sessione con una salita bruciante del 8,21% sui valori precedenti.



Vigoroso rialzo per Gruppo Edit l'Espresso, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,80%.



Risultato positivo per Caltagirone Editore, che lievita dell'1,19%.

