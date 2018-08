Il comparto media dell'Italia si muove verso il basso (-0,74%)

(Teleborsa) - Scambi al ribasso per il settore Entertainment & Media, a fronte dell'intonazione leggermente positiva evidenziata dall'EURO STOXX Media.



Il FTSE Italia Media ha aperto a 10.696,35, in contrazione dello 0,74%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice del settore Media europeo prosegue in tono cautamente positivo a 236,57, dopo aver avviato la seduta a 235,81.



Tra i titoli del FTSE MIB, giornata fiacca per Mediaset, che tratta in ribasso dello 0,94%.



Tra le mid-cap italiane, seduta in ribasso per Rai Way, che mostra un decremento dell'1,31%.



Contrazione moderata per RCS, che soffre un calo dello 0,60%.



Tra le small-cap di Milano, si muove in profondo rosso Giglio Group, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,46% sui valori precedenti.



Vendite a piene mani su Class Editori, che soffre un decremento del 2,18%.



Mondadori scende dell'1,91%.

