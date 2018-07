Il Comparto tecnologico a Milano chiude in alto (+1,52%), exploit di EI Towers (+2,86%)

(Teleborsa) - Si muove a passi da gigante l'indice delle società High Tech italiane che fa anche meglio dell'EURO STOXX Technology, con un guadagno di 1.041,85 punti, archiviando la giornata a quota 69.740,04.



L'indice tecnologico dell'Area Euro intanto guadagna 6,84 punti, dopo un incipit a quota 530,83.



Nel listino principale, seduta positiva per Stmicroelectronics, che avanza bene e porta a casa un +1,68%.



Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, brilla Ei Towers, chiudendo la seduta con un aumento del 2,86%.



Tra le small-cap di Milano, nuovo spunto rialzista per BE, che guadagna bene e porta a casa un +1,5%.

