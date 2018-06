Il Comparto tecnologico a Milano dÃ  qualche segnale positivo (+0,29%), slancio per EI Towers (+4,04%)

(Teleborsa) - Tentennante l'indice delle società High Tech italiane che si muove con un piccolo rialzo, mostrando qualche spunto in più rispetto all'andatura incolore dell'EURO STOXX Technology.



Il FTSE Italia Technology ha aperto a 70805,8, in vantaggio dello 0,29 rispetto ai valori precedenti, mentre l'indice tecnologico dell'Area Euro resta inchiodato a 529,14.



Tra le mid-cap italiane, brillante rialzo per Ei Towers, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,04%.



Tra i titoli a bassa capitalizzazione del comparto tecnologia, bene Esprinet, con un rialzo dell'1,69%.

