Il comparto tecnologico a Milano Ã¨ in territorio positivo (+1,24%), notevole balzo in avanti per Esprinet

(Teleborsa) - Scambi in positivo per l'indice delle società High Tech italiane che segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dall'EURO STOXX Technology.



Il FTSE Italia Technology ha aperto a 60.130,51 in crescita dell'1,24%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice tecnologico dell'Area Euro prosegue all'insegna della cautela a 506,98, dopo aver avviato la seduta a 506,63.



Tra i titoli del FTSE MIB, seduta vivace oggi per Stmicroelectronics, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,70%.



Tra i titoli a bassa capitalizzazione dell'indice tecnologia, brillante rialzo per Esprinet, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,37%.



Ben impostata Tiscali, che mostra un incremento dell'1,74%.



Tonica Be Think, Solve, Execute che evidenzia un bel vantaggio dell'1,09%.

