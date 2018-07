Il Comparto tecnologico a Milano prosegue la serie di cinque rialzi consecutivi (+2,87%)

(Teleborsa) - Rally per il comparto tecnologico a Milano, anticipato dall'ottima performance dell'EURO STOXX Technology.



L'indice delle società High Tech italiane ha aperto a quota 72.497,09 e ha chiuso a 73.238,25, balzando del 2,87% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice tecnologico dell'Area Euro si è attestato a 556,68 dopo un avvio a quota 549,7.



Tra le azioni italiane a grande capitalizzazione dell'indice tecnologia, ottima performance per Stmicroelectronics, che ha chiuso in rialzo del 3,18%.



Tra le azioni del Ftse MidCap, seduta decisamente positiva per Reply che ha terminato in rialzo del 3,03%.



Tra le azioni del Ftse SmallCap seduta positiva per Be Think, Solve, Execute, che avanza bene e porta a casa un +1,37%.



Nuovo spunto rialzista per Sesa, che guadagna bene e porta a casa un +1,03%.



Modesto recupero sui valori precedenti per Cad It che conclude in progresso dello 0,75%.

