Il Comparto tecnologico a Milano si muove in territorio positivo (+1,98%)

(Teleborsa) - Rally per l'indice delle società High Tech italiane, anticipato dall'ottima performance dell'EURO STOXX Technology.



Il FTSE Italia Technology ha aperto a quota 72.497,09 e sta trattando a 72.606,39, balzando dell'1,98% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice tecnologico dell'Area Euro viaggia a 553,14 dopo un avvio a quota 549,7.



Tra le Blue Chip di Piazza Affari dell'indice tecnologia, brillante rialzo per Stmicroelectronics, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,21%.



Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, rialzo marcato per Reply, che tratta in utile dell'1,99% sui valori precedenti.



Tra le small-cap di Milano, apprezzabile rialzo per Eurotech, in guadagno dell'1,17% sui valori precedenti.



Andamento positivo per Cad It, che avanza di un discreto +1,13%.



Seduta senza slancio per Tiscali, che riflette un moderato aumento dello 0,99%.

