Il Comparto tecnologico a Milano si muove in territorio positivo (+2,30%)

(Teleborsa) - Rally per l'indice delle società High Tech italiane, anticipato dall'ottima performance dell'EURO STOXX Technology.



Il FTSE Italia Technology ha aperto a quota 69236,94 e sta trattando a 69581,94, balzando del 2,30% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice tecnologico dell'Area Euro viaggia a 527,45 dopo un avvio a quota 522,83.



Tra le azioni più importanti dell'indice tecnologia di Milano, vigoroso rialzo per Stmicroelectronics, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,52%.



Tra i titoli a media capitalizzazione del comparto tecnologia, composto rialzo per Reply, che si muove con un guadagno dello 0,77%.



Performance modesta per EI Towers, che mostra un moderato rialzo dello 0,74%.



Tra le small-cap di Milano, grande giornata per Eurotech, che sta mettendo a segno un rialzo del 6,42%.



Svetta Esprinet che segna un importante progresso del 5,26%.



Ben comprata Txt E-Solutions, che segna un forte rialzo dell'1,55%.

