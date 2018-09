Il comparto tecnologico a Milano viaggia molto alto (+1,81%)

(Teleborsa) - Si muove a passi da gigante l'indice delle società High Tech italiane che fa anche meglio dell'EURO STOXX Technology, con un guadagno di 1.050,48 punti dopo che ieri ha archiviato la giornata a quota 57.949,17.



L'indice tecnologico dell'Area Euro intanto guadagna 4,91 punti dopo un incipit a quota 500,13.



Tra le Blue Chip di Piazza Affari dell'indice tecnologia, seduta decisamente positiva per Stmicroelectronics, che tratta in rialzo del 2,26%.



Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, brilla Eurotech, che passa di mano con un aumento del 6,51%.



Sesa avanza dell'1,57%.



Si muove in territorio positivo Tiscali, mostrando un incremento dell'1,18%.

