Il fisco scrive ai contribuenti: ecco che fine fanno le tue tasse

(Teleborsa) - Nuova funzionalità all'insegna della trasparenza per l'Agenzia delle Entrate. Da metà aprile, circa 30 milioni di cittadini potranno accedere ad una pagina informativa personalizzata nel "cassetto" dell'Agenzia delle Entrate, mediante la quale sarà possibile consultare come siano stati distribuiti i propri tributi.



Potranno accedere al servizio coloro che hanno compilato il modello 730 e quelli che invece dichiarano attraverso il modello Redditi, tramite l'accesso telematico oppure tramite CAF e professionisti abilitati.



Le imposte pagate dai contribuenti verranno suddivise in diverse voci del bilancio della pubblica amministrazione (istruzione, sanità, trasporti, previdenza, cultura, ma anche debito pubblico e bilancio UE), con le singole voci di spesa riassunte in una tabella e in un grafico "a torta".



La nota introduttiva pubblicata sul sito dell'Agenzia riporta anche un esempio pratico: "Ecco allora che un Mario Rossi che ha versato 10 mila euro di imposta sui redditi del 2016, saprà che 2.125 euro sono stati destinati alla voce previdenza e assistenza, 1.934 euro sono andati alla sanità, 1.090 euro all'istruzione, 882 euro a difesa, ordine pubblico e sicurezza, 832 ai servizi erogati dalla Pubblica Amministrazione e così via".



"Il provvedimento", spiega il direttore Ernesto Ruffini, serve a "migliorare il senso di partecipazione dei cittadini troppo spesso considerati soltanto contribuenti".





