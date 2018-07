Il Milan cambia tutto e riparte dall'Europa League: Scaroni nuovo presidente

(Teleborsa) - Il Milan riparte dall'Europa League. A salvare l'onore dei rossoneri ci pensa il Tas che segna anche la prima vittoria, fuori dal campo, del fondo Elliott. Yonghong Li, infatti, è durato solo 15 mesi al Milan: ora toccherà al fondo americano riportare in auge uno dei club più prestigiosi del mondo che vanta sette Champions League vinte.



"La punizione è sproposita", così nella sentenza del Tribunale di Losanna, che, di fatto, rimanda il club alla Camera Giudicante della Uefa per rimodulare la pena. Il futuro prevede una o più sanzioni: l'obbligo di rispettare il break even di bilancio nel triennio, una ammenda amministrativa più o meno pesante, restrizioni al mercato, con equilibrio fra entrate e uscite, e limitazioni ai giocatori in lista Uefa.



SCARONI PRESIDENTE, VIA FASSONE - Il fondo di Paul Singer è pronto alla rivoluzione: il nuovo presidente è Paolo Scaroni, tolte le deleghe a Marco Fassone. Al suo posto, come amministratore delegato, arriverà Ivan Gazidis, che ha annunciato l'addio all'Arsenal dopo 8 anni.



"Sono felice di avere l'opportunità di guidare il Consiglio di Amministrazione del Milan e sono grato per la fiducia e il sostegno dei miei colleghi membri del Consiglio. Questo è un momento cruciale nella storia del club e siamo tutti grati di avere un nuovo proprietario impegnato a riportare il Milan al suo antico splendore". Queste le prime parole in rossonero di Paolo Scaroni, presidente del club.



RIPORTEREMO IN ALTO IL CLUB - Soddisfatto anche Paul Singer, fondatore, Co-CEO e Co-CIO di Elliott: "L'elezione di un nuovo Consiglio d'Amministrazione segna un ulteriore passo per riportare il Milan sulla giusta strada. Elliott è ben attrezzata per fornire stabilità finanziaria e adeguata supervisione, elementi fondamentali per il successo sul campo e un'esperienza di livello mondiale per i tifosi. Riconosciamo il posto di primo piano che AC Milan occupa nel mondo del calcio e siamo consapevoli della responsabilità che deriva dal possedere una franchigia così storica".

