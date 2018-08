Il profit warning di Continental manda in tilt Pirelli e gli automotive europei

(Teleborsa) - Il profit warning di Continental mette in ginocchio il comparto automotive europeo, in forte calo (-3,28%) sul relativo DJ Stoxx di settore.



Oggi il produttore tedesco di pneumatici, che sta cedendo quasi il 13% sulla Borsa di Francoforte, ha tagliato le stime sulle vendite e i margini del 2018 a causa dell'effetto cambi sfavorevole, dell'aumento delle spese e dei costi di risarcimento, che impatteranno negativamente anche sui risultati del terzo e quarto trimestre.



I ricavi dovrebbero attestarsi a 45 miliardi di euro, meno di quanto precedentemente indicato (circa 46 miliardi) mentre il margine sull'Ebitda sarĂ poco superiore al 9%, percentuale inferiore al 10% della precedente guidance.



Da rilevare che si tratta della seconda revisione al ribasso dei target da inizio anno.



Effetto Continental anche sui titoli Pirelli, in ribasso del 4,9% a Piazza Affari con volumi di scambio molto al di sopra della media giornaliera mensile.

