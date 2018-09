Il punto sulle commodities 17 settembre 2018 - [video]

(Teleborsa) - Debole la settimana per il petrolio (Crude Oil), che porta a casa un calo dell'1,47%. Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 68,59.



Settimana fiacca per la benzina RBOB, che archivia l'ottava con un ribasso dello 0,34%. Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il carburante, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 1,962.



Controllato progresso per il Future sul Natural Gas, che chiude la settimana in salita dello 0,82%. Lo status tecnico di medio periodo del derivato sul Gas ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 2,834.



Discesa moderata per il Grano, che chiude la settimana con una variazione percentuale di poco negativa del 3,24% rispetto all'ottava precedente. Il quadro di medio periodo del derivato sul grano ribadisce l'andamento negativo della curva.



Risultato negativo per il Mais, con una flessione dell'1,83%, sui valori dell'ottava precedente. Lo scenario di medio periodo del Future sul Mais ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 350,9.



Performance infelice per il Semi di Soia, che chiude la settimana con una variazione percentuale moderatamente negativa dello 0,76% rispetto all'ottava precedente. Lo status tecnico del derivato sui semi di soia mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 822,1, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 830,3.



La settimana chiude piatta per l'oro, che riporta un modesto +0,37%. L'esame di breve periodo del metallo giallo classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1.202,2 e primo supporto individuato a 1.197,4.



Settimana positiva per il platino, che avanza bene e porta a casa un +2,1%. Le implicazioni di breve periodo del metallo sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 1.070,6.

