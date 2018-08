Il punto sulle commodities 20 agosto 2018 - [video]

(Teleborsa) - La settimana chiude piatta per il petrolio (Crude Oil), che riporta un cauto -2,25%.

Lo status tecnico di medio periodo del greggio rimane negativo.

Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 65,21, mentre i supporti sono stimati a 64,96.



Sostanzialmente invariata la settimana per la benzina RBOB, che chiude le contrattazioni sui valori dell'ottava precedente.

Lo status tecnico di medio periodo del carburante ribadisce la trendline negativa.



Settimana positiva per il Future sul Natural Gas, che avanza bene e porta a casa un +1,23%.

Lo status tecnico di breve periodo del derivato sul Gas mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 3,955.



Settimana molto negativa per il Grano, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,06%.

Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte del derivato sul grano restano ancora lette in chiave positiva.



Andamento annoiato per il Mais, che chiude la settimana in ribasso dell'1,75%.

La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 366.



Andamento piatto per il Semi di Soia, che propone sul finale di settimana un moderato +3,4%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del derivato sui semi di soia rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 892.



Moderatamente al rialzo la prestazione dell'oro, che chiude la settimana con un timido +0,1%.

Il quadro di medio periodo del metallo giallo ribadisce l'andamento negativo della curva.

Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 1.197,3.



Punta con decisione al rialzo la performance del platino, con una variazione percentuale dello 0,17%.

Lo scenario di medio periodo del metallo ratifica la tendenza negativa della curva.

Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 803,2.

