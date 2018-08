Il settore automotive dell'Italia Ã¨ di poco in territorio negativo (-0,46%), in vendita Immsi

(Teleborsa) - Modesta la discesa registrata dal comparto italiano auto e ricambi. Si muove in territorio negativo l'EURO STOXX Automobiles & Parts.



Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha iniziato gli scambi a quota 204.920,67, in calo di 931,62 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'indice europeo del settore auto e ricambi vale 540,59, dopo aver aperto a 545,41.



Tra le Blue Chip di Piazza Affari dell'indice automotive, rosso per Fiat Chrysler, che sta segnando un calo dell'1,08%.



Tra le mid-cap italiane, performance infelice per Piaggio, che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,71% rispetto alla seduta precedente.



Tra le small-cap di Milano, ribasso per Immsi, che presenta una flessione dell'1,86%.



Pensosa Sogefi, con un calo frazionale dello 0,94%.

