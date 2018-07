Il Settore Automotive dell'Italia in rialzo (+1,47%)

(Teleborsa) - Brilla il comparto italiano auto e ricambi nonostante l'andamento pressoché stabile evidenziato dall'EURO STOXX Automobiles & Parts.



Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha aperto a 222.543,27 in crescita dell'1,47%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice europeo del settore auto e ricambi prosegue poco mosso scambiando a 538,14, dopo aver avviato la seduta a 539,65.



Tra i titoli del FTSE MIB, ottima performance per Brembo, che scambia in rialzo del 2,41%.



Bilancio decisamente positivo per Fiat Chrysler, che vanta un progresso dell'1,76% grazie alla promozione di UBS a buy da neutral.



Buona performance per Ferrari, che cresce dell'1,47%.



Tra le mid-cap italiane, allunga timidamente il passo Cir-Comp, che tratta con un modesto progresso dello 0,94%.



Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, scambia di poco sopra la parità Immsi, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,62%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA