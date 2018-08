Il settore automotive dell'Italia marcia in positivo (+1,16%)

(Teleborsa) - Il Comparto italiano auto e ricambi si muove all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dall'EURO STOXX Automobiles & Parts.



Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha aperto a 193.002,64, e si è poi portato a quota 194.260,98, in aumento dell'1,16% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice europeo del settore auto e ricambi prosegue in territorio positivo a 519,52, dopo aver avviato la seduta a 516,02.



Tra le Blue Chip di Piazza Affari dell'indice automotive, rialzo marcato per Fiat Chrysler, che tratta in utile dell'1,88% sui valori precedenti.



Guadagno moderato per Ferrari, che avanza dello 0,90%.



Tra le mid-cap italiane, modesto guadagno per Piaggio, che avanza di poco a +0,9%.



Tra i titoli a bassa capitalizzazione del comparto automotive, seduta decisamente positiva per Sogefi, che tratta in rialzo del 2,42%.



Bilancio decisamente positivo per Pininfarina, che vanta un progresso dell'1,29%.



Buona performance per Immsi, che cresce dell'1,11%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA